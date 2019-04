Inter, Icardi andrà via: PSG in pole, poi c'è Simeone. Servono 70 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paris Saint-Germain in vantaggio per l'acquisizione in estate di Mauro Icardi, centravanti argentino che lascerà l'Inter in estate nonostante le ultime dichiarazioni di Wanda Nara. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sul futuro del bomber di Rosario: Edinson Cavani potrebbe lasciare Parigi questa estate e il PSG sta seriamente valutando l'acquisizione di Icardi, che l'Inter valuta almeno 70 milioni di euro.

In seconda fila c'è l'Atletico Madrid, con Simeone che è un grande estimatore del 9 di Rosario ed è consapevole che in estate l'attacco dei colchoneros potrebbe subire importanti scossoni.