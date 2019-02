© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti dell'Inter, Mauro Icardi, ha lanciato frecciate alla società durante la lettera, affidata a Instagram. "Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia, da parte di alcuni, la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter".