Inter-Icardi-PSG, è la settimana decisiva. Altrimenti bisognerà ripartire da zero

Settimana decisiva per la permanenza di Mauro Icardi al Paris Saint-Germian. La scorsa estate, il club campione di Francia acquistò il centravanti di Rosario in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro e da esercitare entro il 31 maggio.

Leonardo, direttore sportivo dei parigini, vuole riscattare Icardi, ma non alle cifre pattuite la scorsa estate. L'Inter è disposta a concedere uno sconto, ma senza discostarsi troppo dai 70 milioni precedentemente pattuiti. Ecco perché la prima proposta da 50 mln più bonus è stata rifiutata, una proposta ritenuta troppo bassa da Marotta e Zhang. La soluzione, dovrebbe essere trovata a metà strada: 60 milioni di euro più bonus. L'Inter è fiduciosa, e aspetta il rilancio del PSG nei prossimi giorni.

Al momento dell'accordo trovato la scorsa estate, il PSG aveva già trovato l'accordo con Icardi per ciò che concerne l'ingaggio in caso di riscatto: 8 milioni di euro più bonus per un massimo di dieci milioni di euro netti a stagione. Un contratto che adesso - a causa della crisi economica scaturita dall'emergenza Coronavirus - sarebbe molto difficile da trovare altrove. Un accordo che entrerà automaticamente in vigore solo se Inter e Paris Saint-Germain chiuderanno il capitolo riscatto entro questa settimana. Se non sarà così, bisognerà ripartire da zero. E discutere non solo della cifra giusta per il trasferimento a titolo definitivo di Icardi a Parigi, ma anche del nuovo contratto del bomber di Rosario.