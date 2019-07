© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi cerca di superare lo stallo con l'Inter. Secondo quanto riferito dall'edizione napoletana de La Repubblica, il centravanti argentino si sarebbe rivolto a un altro agente per discutere con i nerazzurri la sua partenza. Da segnalare come già in passato si fossero diffuse voci su un possibile distacco, professionale ovviamente, da Wanda Nara; voci che però finora non hanno poi mai trovato effettivi riscontri.