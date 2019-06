© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Mauro Icardi non ha dato assolutamente nessuna sensazione di apertura nei confronti dell'idea dell'Inter di cederlo il prima possibile. Tramite la moglie-agente Wanda Nara, ha detto no alla richiesta da parte dei nerazzurri di un incontro prima della partenza per le vacanze.

Marotta non cambia idea - L'amministratore delegato interista però non ha nessuna intenzione di fare passi indietro per il futuro dell'argentino e ha informato la stessa moglie che la linea interista non cambierà e che di fatto è al centro del mercato in uscita del club.

Convocazione a rischio - Se Icardi deciderà di andare al muro contro muro, l'Inter potrebbe anche non convocarlo per la tournée a Singapore e in Cina. L'area sportiva è al lavoro per trovare una soluzione che non permetta al calciatore di fare ricorso o di ottenere lo svincolo per vie legali.