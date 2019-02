Inter, idea Di Lorenzo: contatto tra Marotta e il dg dell'Empoli Pecini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli occhi dell'Inter su Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Empoli, rivelazione degli ultimi mesi di campionato. Il ragazzo non è più un giovane (è un classe ’93), ma dopo tanta gavetta nelle serie minori, quest’anno si è imposto fra i migliori laterali destri del campionato (2 gol e 1 assist nelle tre gare precedenti alla sfida di ieri sera con la Lazio). L’Inter sta valutando diversi profili per il ruolo: è vero, a gennaio è arrivato il portoghese Cedric dal Southampton, ma il riscatto è fissato a 11 milioni e dunque molto dipenderà dal suo rendimento nei prossimi mesi. Di Di Lorenzo hanno parlato nei giorni scorsi Marotta e il dg empolese Pecini, ex capo osservatore di Tottenham e Monaco, ma dal 2008 al 2010 coordinatore dell’area tecnica e dello scouting alla Sampdoria quando Marotta era ad dei blucerchiati. A riportarlo è Tuttosport.