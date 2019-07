Inter, idea Kostic dell'Eintracht Francoforte in caso di addio a Perisic

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter partendo inevitabilmente dalle carenze offensive. Il passaggio forse più interessante, o almeno quello che regala novità in fatto di nomi, è però quello riguardante la fascia sinistra: la situazione di Ivan Perisic, soprattutto dopo le parole di Conte, è in divenire e una cessione del croato non è da escludere a priori.

Il nome nuovo dalla Germania - E per sostituire l'eventuale partenza di Perisic Ausilio e Marotta hanno già un nome in mente e stanno guardando ancora una volta in Germania (dopo Lazaro dall'Herta): Filip Kostic gioca nell'Eintracht Francoforte e nell'ultima stagione è stato uno dei grandi protagonisti dell'ottima annata del club tedesco. Classe '92, il serbo è un esterno mancino a tutta fascia che lo scorso anno ha collezionato 10 gol e 13 assist in 36 presenze complessive.