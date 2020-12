Inter, idea per l'attacco in vista di gennaio: possibile scambio Lasagna-Pinamonti con l'Udinese

Possibili movimenti in casa Inter per quel che riguarda l’attacco a disposizione di Antonio Conte. In particolare, spiega FcInterNews, fra le squadre interessate ad Andrea Pinamonti ci sarebbe anche l’Udinese. E proprio con i friulani l’Inter potrebbe provare ad imbastire un’operazione di scambio di prestiti: Pinamonti in Friuli, Kevin Lasagna in nerazzurro col ruolo di quarta punta e vice Lukaku.