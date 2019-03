© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre al Manchester City, anche l'Inter è sulle tracce di Thomas Partey, centrocampista centrale dell'Atletico Madrid. Lo scrive quest'oggi Ghana Guardian che spiega come il giocatore nei prossimi giorni si incontrerà con la dirigenza dell'Atletico Madrid per capire i piani per il futuro. Nell'incontro si parlerà anche del possibile rinnovo e dell'eventuale innalzamento della clausola rescissoria attualmente fissato a 50 milioni di euro. Sullo sfondo, come detto, gli interessi definiti concreti di Inter e Manchester City.