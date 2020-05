Inter, il Barca per Lautaro ripropone pure Rafinha. Ma il bis non ci sarà

vedi letture

Tra le carte che il Barcellona sta disponendo sul tavolo della trattativa Lautaro (ad oggi deciso a restare all'Inter per almeno un'altra stagione), c'è pure Rafinha. Il brasiliano è in prestito al Celta Vigo (in lotta per la permanenza nella Liga) che per riscattarlo dovrà sborsare circa 17 milioni di euro. Cifra che verosimilmente non verrà mai pagata, in più il contratto con il Barca del classe '93 è a scadenza 2021, perciò il padre Mazinho (suo agente insieme a Alex Boesch) sta cercando di proporlo un po' ovunque, incluso ai club italiani (oltre all'Inter ci sono anche Milan e Roma), grazie alla solita intermediazione di Nicola Innocentin. Rafinha nella Milano nerazzurra era finito in prestito nel gennaio del 2018, quando l'Inter di Spalletti andava a caccia di una Champions ritrovata dopo sei anni e, in questo contesto, il fantasista preso con l'opzione del riscatto fissato a 38 milioni (cifra impossibile poi da sostenere in regime di settlement agreement) fu decisivo nel finale di stagione con 2 gol e 3 assist.

I continui pesantissimi infortuni ne hanno certamente ridimensionato la carriera e l'integrità fisica a tal punto che al Barca è sempre considerato un ripiego. Non a caso l'ennesimo prestito, questa volta al club galiziano che, in effetti, ha regalato al ragazzo continuità e pure un paio di gioie. Bastano perché l'Inter attuale possa tornare a riconsiderarlo? Risposta secca: no. Primo perché alla nuova società le minestre riscaldate non piacciono proprio, secondo perché Antonio Conte ha in mente altri profili di ben altra età e di ben altra prospettiva per la prossima campagna acquisti che riguarda il centrocampo interista. Rafinha a Milano occuperà sempre un posto nel cuore del popolo nerazzurro. Il treno però è già passato una volta e non passerà di nuovo.