Inter, il Barcellona libera Vidal gratuitamente: dopo la buonuscita può tornare da Conte

vedi letture

Nelle ultime ore Arturo Vidal ha ottenuto dal Barcellona la garanzia di poter lasciare il club in formula gratuita, una novità sostanziale per l'Inter, che adesso dovrà trattare solo con il cileno. Il suo agente Felicevich, lo stesso del connazionale già interista Sanchez, è al lavoro per ottenere una parte dei 9 milioni di stipendio che il centrocampista dovrebbe percepire nella prossima stagione in blaugrana. Intanto i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un biennale da 6 milioni netti a stagione che dovrebbero soddisfare le richieste dell'ex Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.