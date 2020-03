Inter, il Barcellona offre scambio alla pari Coutinho-Lautaro: probabile no dei nerazzurri

L'Inter continua a pensare al ritorno di Coutinho, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco e che quindi rientrerà al Barcellona e Tuttosport parla della volontà dei blaugrana di intavolare uno scambio con i nerazzurri, chiedendo in cambio, alla pari, il cartellino di Lautaro Martinez. Quasi impossibile però che i nerazzurri accettino questa opzione, visto che vorrebbero il brasiliano in prestito biennale con diritto di riscatto per circa 45 milioni di euro.