Inter, il Barcellona punta con forza Lautaro Martinez: pericolo clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona punta con decisione Lautaro Martinez per la prossima estate. Come riporta Tuttosport infatti la clausola di rescissione da 111 milioni di euro dà discrete garanzie al club di Suning, ma nel calcio di oggi, viste le cifre che girano, potrebbe essere anche pericolosa qualora Lautaro disputi una stagione da oltre 20 reti, considerando anche i recenti investimenti del club blaugrana. Marotta e Ausilio hanno avuto già dei contatti con l’entourage del giocatore per parlare di rinnovo, ma soprattutto per togliere o alzare ulteriormente la clausola".