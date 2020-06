Inter, il Bayern gioca al ribasso per Perisic: Manchester United e Tottenham pronti a inserirsi

vedi letture

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Fussballtransfers.com, il futuro di Ivan Perisic è ancora fortemente in bilico a causa soprattutto della pandemia e delle sue conseguenze. Il Bayern Monaco sta chiedendo ai nerazzurri di abbassare le proprie pretese fino a 10 milioni di euro, contro i 15 richiesti da Marotta e Ausilio per lasciare partire il croato. La trattativa potrebbe essere però sconvolta anche dagli inserimenti di Tottenham e Manchester United, interessate a portare in Premier League il vice campione del mondo in carica. Al momento però il giocatore ha dato la sua assoluta priorità ai bavaresi, dove si sente a suo agio agli ordini del tecnico Flick.