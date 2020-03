Inter, il club pronto a un nuovo colpo a parametro zero: è Vertonghen del Tottenham

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Jan Vertonghen per l'Inter. Il belga del Tottenham è in scadenza con gli Spurs. A meno di un rinnovo, i nerazzurri sono interessati al giocatore, trentatrenne, compagno di Nazionale di Romelu Lukaku. La trattativa più avviata in difesa è quella per Marash Kumbulla dell'Hellas Verona ma il nome di Vertonghen resta sempre nel mirino.