Inter, il ct del Cile conferma: "C'è una possibilità che Vidal torni in Italia"

Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato di Arturo Vidal e del suo futuro: "Credo che sia molto soddisfatto al Barcellona. I tifosi lo hanno accolto molto bene e spero che ovunque vada sia protagonista e che quando sarà chiamato in Nazionale arrivi in perfette condizioni. Per quanto ne so ci sono possibilità di tornare in Italia. Il Dortmund da poco ha mostrato interesse nei suoi confronti. Però non c'è niente di concreto e ci vuole pazienza per maturare una decisione".