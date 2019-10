Inter, il fattore Conte: l'incapacità di perdere e quella percentuale in rialzo

Un ciclo di ferro in arrivo dopo un altro appena concluso, da preparare con il fardello di due sconfitte che bruciano l’anima e l’orgoglio ferito. Una condizione di difficoltà oggettiva per la quasi totalità dei tecnici del panorama continentale, un habitat ideale se la guida si chiama Antonio Conte. E’ proprio nell’incapacità di accettare la sconfitta che il tecnico dell’Inter nutre la propria smisurata ambizione, estendendola al gruppo che guida oltre i limiti di velocità consentiti con l’obiettivo di travolgere l’ostacolo, anziché aggirarlo. E poco importa se lo scontro diretto con la contendente ha dimostrato che la strada da percorrere è ancora lunga ed apparentemente insormontabile, perché il fatto stesso di essere entrati da protagonisti, in quella contesa, indica che la prima parte del progetto è stata compiuta con successo. E se restano le perplessità sulla profondità di un organico che oggettivamente non avrebbe le possibilità per giocarsi il successo con chi domina da quasi un decennio, il prossimo step da compiere è proprio quello di mettere da parte questo tipo di riflessione e tramutarla in propellente per andare oltre i propri limiti, siano essi fisici, tecnici e mentali Chi conosce Antonio Conte sa che queste sono le sfide che accetta, con la consapevolezza di incrementare l’uno per cento di possibilità che lo spinse in estate a sposare il progetto nerazzurro. Alzi la mano chi non pensa che l’Inter, ad oggi, ne abbia già qualcuna di più…