Inter, il feeling tra Conte e Zhang e un patto per rilanciare le ambizioni nerazzurre

Il feeling forte tra Antonio Conte e il presidente dell'Inter Steven Zhang non è mai venuto meno e ieri è stato decisamente rinsaldato dalle parole del numero uno del club interista nel corso dell'assemblea dei soci. Il giovane rampollo di casa Suning ha chiamato per nome l'allenatore, quasi a sottolineare questo rapporto che va avanti, con fiducia e non solo a causa dei problemi economici causati dalla pandemia. Un vero e proprio patto a distanza per il bene dei nerazzurri, che ripartono dal Sassuolo dopo la batosta in Champions, con una svolta necessaria ma non per salvare la panchina quanto per rilanciare le ambizioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.