Inter, il futuro di Acerbi dipende dall'eventuale squalifica: i due scenari possibili

Tutto dipende dalla sentenza del Giudice Sportivo. Entro martedì, l'Inter e Francesco Acerbi conosceranno il loro destino. Sono tre gli scenari sul tavolo: assoluzione, 3-4 turni di stop per condotta antisportiva oppure la squalifica di dieci giornate per condotta razzista, che andrebbe a macchiare per sempre la carriera del difensore. Come svela Tuttosport, il futuro dell'ex Lazio dipende proprio da ciò che sarà deciso dopo le indagini della Procura Federale.

In caso d'assoluzione o di breve stop, Acerbi rimarrebbe in rosa e si alternerebbe anche l'anno prossimo con Stefan de Vrij nella posizione di centrale, per poi decidere se rinnovare o meno il contratto in scadenza nel 2025. In caso contrario, il suo destino sembra scontato: l'Inter si è a lungo impegnata contro il razzismo e non vuole essere legata a comportamenti contrari alla storia e ai valori del club, dunque si viaggerà verso la risoluzione consensuale del contratto. Più improbabile la cessione per un piccolo importo, vista l'età del centrale.