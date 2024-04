Calzona: "Thiago Motta mi piace molto, ha idee. De Rossi sta facendo grandi cose"

Calzona tra presente e futuro. Il tecnico lascerà il Napoli al termine della stagione e poi si tufferà sull'Europeo con la sua Slovacchia: "L'obiettivo l'abbiamo già raggiunto, non siamo una Nazionale che può pensare di arrivare chissà dove, ma vogliamo passare il turno e poi avremo un'altra possibilità a quel punto. Ma se non dovesse essere così, non sarebbe un fallimento: la Slovacchia è un piccolo Paese, non ha un bacino enorme di calciatori, giocano quasi tutti all'estero e già la qualificazione è stata importantissima".

Giovani allenatori: "Senza andare tanto fuori, a me piace molto Thiago Motta, la sua squadra ha un'identità chiara, si vede che ha un'idea ben precisa".

Il lavoro di De Rossi: "Non lo conosco, dicono fosse già un allenatore da giocatore e sta dimostrando che è vero. Sta facendo grandi cose alla Roma, hanno tante competizioni e stanno facendo tanti punti, posso dirgli solo bravo".

Il sogno più grande: "Uno l'ho già realizzato: era allenare il Napoli, non chiedo niente se non continuare questo lavoro e la salute, non chiedo altro".