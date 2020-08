Inter, il Manchester fissa il prezzo per Sanchez: 17 milioni per il cartellino del cileno

Il Manchester United avrebbe fissato il prezzo giusto per dare il proprio via libera alla cessione all'Inter di Alexis Sanchez: secondo il Sunday Express, infatti, i Red Devils si accontenterebbero di 15 milioni di sterline, una cifra pari a quasi 17 milioni di euro, per lasciar partire il cileno, dopo il no all'estensione del prestito per l'Europa League. Rimane però da trovare la quadra relativamente all'ingaggio del Maravilla.