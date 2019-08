© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non sarà convocato dall'Inter per la sfida contro il Lecce. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, questo potrebbe smuovere qualcosa nella testa dell'attaccante argentino, che magari potrebbe convincersi a lasciare l'Inter. Ma il suo entourage garantisce di no. Se l'atteggiamento dell'ex Sampdoria sia un bluff o corrisponda alla realtà lo scopriremo a breve, intanto il Napoli è l'unica pista possibile ad oggi. La Juve non ha mai concretamente bussato alla porta dell'Inter, ma gli azzurri aspetteranno massimo fino a martedì.