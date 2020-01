© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

In queste ore, come vi abbiamo anticipato, l'agente di Valentino Lazaro Max Hagmayr è a Newcastle per provare a trovare la quadra dopo che i Magpies e l'Inter si erano accordati per un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 20. E proprio il club britannico resta sempre in pole per l'esterno austriaco.

Secondo FcInterNews, però, due club di Bundesliga (Lipsia e Werder Brema) non hanno completamente perso le speranze, pronte eventualmente ad affondare il colpo se l'accordo fra il giocatore ed il Newcastle non dovesse concretizzarsi.