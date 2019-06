Inter, il padre di Vanheusden: "Restare allo Standard? Me lo auguro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal portale belga Voetbal Nieuws, Johan Vanheusden, padre del difensore dell'Inter Zinho, ha parlato così di suo figlio: "Perché è andato dallo Standard all'Inter a 15 anni? Aveva bisogno di migliorare, non aveva ancora finito la sua educazione. Non avrebbe ricevuto le stesse basi se fosse rimasto allo Standard perché in Italia ti alleni in maniera diversa. Necessitava di due o tre anni per imparare alcuni trucchetti difensivi. E' una trattativa che rifarei sicuramente. Zinho è migliorato molto in termini di posizione difensiva, soprattutto per quanto riguarda l'affrontare avversari grossi. Sono molto soddisfatto ora di questa stagione perché giocare così da giovane in un top club non è facile. I tifosi hanno dato un grande contributo alla sua crescita e il suo amore per il club è destinato solo a diventare sempre più grande. Non so ora se Inter e Standard stiano cercando un nuovo accordo, non ne ho idea, ma noi di certo ci auguriamo che ciò possa succedere".