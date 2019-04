Inter, il paradosso del leader partente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il bivio dell’Inter risiede nel vivere e sviluppare un paradosso. Quello di inseguire un traguardo con una struttura, ed avere in corso delle dinamiche che potrebbero rivoluzionarla. E se questo discorso vale per la guida tecnica, non stupisce che i galloni di leader sul campo siano stati presi sulle spalle da un giocatore che probabilmente nella prossima stagione vestirà una maglia diversa rispetto a quella nerazzurra. Dopo la bagarre Icardi, Ivan Perisic sta cercando di trascinare l’Inter all’obiettivo Champions. Ne siano dimostrazione il suo rendimento nelle ultime settimane, ma anche le sue dichiarazioni bellicose riguardo un finale di stagione in cui ha promesso ai tifosi nerazzurri solo vittorie. Parole in forte controtendenza rispetto alle sue ultime uscite, pubbliche e private, nelle quali aveva più che altro manifestato la sua volontà di cambiare aria con destinazione Premier League. È così, dopo mesi di travagli, ecco il tassello che mancava a Luciano Spalletti, uno che su Perisic ha sempre scommesso, credendoci anche oltre ogni logica di rendimento. In attesa di un’estate rivoluzionaria, l’Inter spera di potersi godere per qualche settimana ancora, il suo Ivan il Terribile.