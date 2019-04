Inter, il piano per il futuro: Radu erede di Handanovic, ma solo dal 2021

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha in 'casa' l'erede di Samir Handanovic. Si tratta di Ionit Radu, portiere ora al Genoa che in futuro tornerà in nerazzurro. Tuttosport ricorda che il club meneghino ha inserito la recompra - fissata a 10 milioni di euro - per l'estremo difensore rumeno, in estate l'Inter si riapproprierà del cartellino per cederlo una stagione in prestito. Forse proprio al grifone, per poi riportarlo a Milano nella stagione 2020-21 pianificando un'annata da vivere insieme ad Handanovic. Come avvenuto alla Juventus nella scorsa stagione, quando Wojciech Szczesny ha conteso il posto a Gianluigi Buffon prima di diventare il titolare bianconero. Dal 2021, invece, Radu diventerà a tutti gli effetti il titolarissimo dell'Inter.