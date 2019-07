Inter, il prezzo di Icardi in caduta: Juve alla finestra, per meno di 50 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non molla e Mauro Icardi resta in uscita, si allena con la squadra per la parte atletica e partirà in Asia, ma difficilmente scenderà in campo in maglia nerazzurra. Alla finestra, scrive Tuttosport, sempre la Juventus, che punta a prendere l'argentino a prezzo di saldo. Al momento, l'Inter lo cederebbe a 50-60 milioni: nelle intenzioni della Vecchia Signora, i nerazzurri potrebbero doversi accontentare di una cifra anche inferiore.