Inter, il rebus Icardi e l'agitazione di Conte per il mercato congestionato

Analizzando la delicata situazione legata a Mauro Icardi, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia da tenere in considerazione anche un Antonio Conte particolarmente agitato, perché il tecnico sa bene che la mancata cessione dell’argentino, oltre ad essere un elemento di disturbo mediatico, blocca in qualche modo il completamento della rosa. I soldi provenienti dal Napoli avrebbero spalancato le porte a un rilancio per Lukaku, ad esempio. Accettare invece la proposta di scambio della Roma con Dzeko, d’altro canto, avrebbe perlomeno regalato a Conte il bosniaco, invece finito anche lui nel tunnel dell’attesa infinita. E magari non servirà a sbloccare la situazione la cessione imminente di Colidio al Leeds di Marcelo Bielsa, che potrebbe anticipare quella di Puscas (su di lui c’è il Birmingham).