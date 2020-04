Inter, il rientro di Icardi sembra scontato. Un finale scritto dal principio

Sembra un finale già scritto dal principio. Mauro Icardi al PSG solo per un anno, poi obiettivo ritorno in Italia. Che l'ha accolto, che l'ha amata, che la rivuole. A ogni costo. Neppure il tempo di mettere piede a Camp des Loges, abbracciare i nuovi compagni, stringere la mano a Tuchel, che già era tutto un problemi, distanze e incomprensioni. Parigi ama Icardi e adesso che, dopo 20 gol in 31 presenze stagionali, le voci continuano a vederlo di ritorno a Milano per una nuova destinazione, nessuno vuole crederci. C'è una componente dei supporters rosso-bianco-blu che ancora immagina Maurito erede di Cavani, un'altra che ce l'ha con il tecnico tedesco reo, secondo loro, di aver accantonato inspiegabilmente l'argentino. In ogni caso, il programma di Wanda Nara non è mai troppo cambiato dalla scorsa estate.

Il calcio va bene, ma pure la famiglia e le distanze recitano un ruolo decisamente importante. Ecco che torna come un boomerang l'ombra della Juventus. Paratici starebbe valutando diverse ipotesi per il dopo Higuain, ma per quella tradizione argentina (Sivori, Angelillo, Altafini, Trezeguet, Camoranesi, Osvaldo, Tevez, Dybala, Pipita) che alla Juventus ha sempre regalato gioie imponenti, il nome di Maurito resta caldo nella mente. Il bomber di Rosario arriverebbe all'età di 27 anni. Se pensiamo che Milito a 30 fece faville in nerazzurro, si capisce perché il capo del mercato juventino continui a tallonare l'ex capitano dell'Inter. Che ovviamente chiederà molti soldi. Magari non i 70 che il PSG dovrebbe sborsare per acquistarlo definitivamente, ma neppure la metà tanto per intenderci. Di certo c'è che il ritorno di Mauro in Italia, in effetti, sembra più scontato del previsto.