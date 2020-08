Inter, il ritorno di Zhang è quel faccia a faccia da rimandare

Il ritorno di Zhang come preludio ad un finale di stagione bollente. L’Inter si ritrova come unica protagonista italiana nelle coppe Europee con la consapevolezza di avere ancora degli aspetti da aggiustare e sanificare prima di poter proseguire con la costruzione di un ciclo vincente che ha tutto per prendere il via già nella stagione in corso. L’approdo a Milano del presidente nerazzurro vale da riferimento per una società che sta perseguendo i propri obiettivi, in linea con quanto designato ma nonostante ciò prigioniera della propria inquietudine, conseguente alla tempesta Conte post Atalanta. Dopo l’esperienza europea sará tempo del faccia a faccia, decisivo per la scelta di proseguire insieme, e subito dopo per la programmazione dei colpi che verranno, con Tonali pronto ad essere definito nell’ottica di fare propri i principali talenti del calcio italiano. Un faccia a faccia decisivo, che tuttavia in casa Inter si spera di concretizzare il più tardi possibile. Vorrebbe dire che il sogno europeo starebbe proseguendo fino all’apoteosi.