Inter, il saluto a Sneijder: "Un onore vivere parte della tua carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wesley Sneijder si ritira dal calcio e l'Inter ha subito salutato il calciatore olandese, uno dei simboli del Triplete nerazzurro del 2010: "Arrivederci. È stato un onore vivere una parte della tua carriera: in bocca al lupo per il futuro". Il centrocampista orange è arrivato all'Inter nell'estate 2009, anno in cui arrivò la vittoria del campionato, della Coppa Italia e della Champions League. Ecco il saluto social da parte dei nerazzurri, con quell'arrivederci che fa sognare tutti i tifosi: