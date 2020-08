Inter, il Tottenham proverà a convincere Skriniar: nuovi contatti dopo Ferragosto

Secondo quanto riferito da Fcinternews.it, la prossima settimana il Tottenham presenterà la propria offerta economica a Milan Skriniar per convincerlo ad accettare un eventuale scambio con Ndombelé. Gli Spurs sono pronti a spingersi ben oltre i 4 milioni netti che il calciatore percepisce adesso in nerazzurro e se dovessero far breccia nel cuore dello slovacco, allora prenderebbe il via la trattativa ufficiale dei due club che partirebbe dalle valutazioni dei due cartellini, di certo non inferiore ai 50 milioni di euro.