Inter, il Valencia spinge per Vecino: tra domanda e offerta ballano però 10 milioni di euro

L'Inter fissa il prezzo per Matias Vecino. Secondo quanto riporta El Gol Digital, i nerazzurri avrebbero infatti chiesto al club spagnolo 30 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista quest'estate. Più bassa, almeno ora, la proposta dei pipistrelli, disposti ad arrivare fino a un massimo di 20 milioni per il cartellino dell'uruguaiano. Il Valencia, in ogni caso, continua a spingere per l'ex Fiorentina, tra gli obiettivi principali per rinforzare la mediana.