Inter, in casa dei calciatori sbarcano le palestre. Conte solito martello

vedi letture

Quanto sarebbe bello per i calciatori poter uscire di casa e andare. Macinare chilometri, fermarsi a fare stretching, poi ricominciare a produrre allunghi e progressioni. Tanto vale tornare già adesso ad Appiano Gentile. Ma non si può, né per gli sportivi professionisti, né per tutti coloro i quali vorrebbero godersi il sole di primavera arrivata in largo anticipo. Perciò Conte il sergente ha preteso che tutti i calciatori dell’Inter entrassero in possesso di strumentazioni utili per allenarsi ad alta tensione. Non tutti, certo, laddove già alcuni interisti (si veda Lautaro Martinez) avevano provveduto a costruire vere e proprie palestre home made. Vale a dire, niente scuse per tutti gli elementi della rosa nerazzurra. Tapis roulant, cyclette ellittiche, panca pesi e altro ancora. In attesa di capire verosimilmente quando sarà possibile radunarsi alla Pinetina (data ipotetica è il 13 aprile, ma si naviga giustamente a vista), i nerazzurri avranno dunque modo di far passare il tempo in casa nel modo più produttivo. Le chiamate tra Antonio e i calciatori risultano essere sempre più frequenti. Il tecnico si mostra - come al solito - un martello. Tempesta quotidianamente i suoi uomini di consigli e linee ferree da seguire alla lettera. Per farsi trovare pronti, per tornare a volare in campo, dritti verso il vero obiettivo stagionale: vincere almeno un trofeo.