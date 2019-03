© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Inter si pensa al mercato che verrà. Tuttosport conferma che l'acquisto di Diego Godin rappresenta la volontà di ingaggiare solo giocatori pronti. A centrocampo ci saranno un paio di colpi (il grande sogno porta a Rakitic) mentre in attacco, oltre al sostituto di Icardi (Dzeko e Zapata si giocano la maglia) arriverà un altro big (Dybala il preferito). Stesso metro verrà utilizzato per il laterale che manca in rosa: Cedric non verrà riscattato in favore di Darmian.