Inter, incontro con l'agente di Bastoni per il rinnovo. E dal Parma è in arrivo Darmian

vedi letture

L'agente di Alessandro Bastoni ha avuto oggi un incontro con la dirigenza per l'Inter per discutere di rinnovo ed adeguamento del contratto per il difensore, diventato un pilastro della squadra con Conte. Con gli stessi procuratori si è discusso anche del futuro di Darmian, che il Parma prese a giugno scorso con la promessa che sarebbe diventato nerazzurro un anno dopo per 2.5 milioni di euro: una promessa che dovrebbe essere mantenuta, secondo quanto rivela Sky.