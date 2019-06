Inter, incontro tra Ausilio e Carli per Barella: richiesta da 35 mln + Bastoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa per il passaggio di Nicolò Barella dal Cagliari all'Inter è sempre più nel vivo. Poco fa il direttore sportivo, Piero Ausilio, insieme al suo vice Baccin, ha incontrato il ds del Cagliari, Marcello Carli, per portare avanti la trattativa per il centrocampista. i sardi chiedono 35 milioni di euro cash più il cartellino di Alessandro Bastoni. A riportarlo è Sportitalia.