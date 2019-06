Inter, intesa con Barella ma manca l'accordo col Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Barella all'Inter, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa. Il faccia a faccia tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e il presidente sardo Tommaso Giulini non avverrà prima della prossima settimana a causa degli impegni di lavoro che hanno portato di nuovo all’estero il numero uno rossoblù, che rientrerà a Milano soltanto domenica sera. Poi c’è ancora una distanza sostanziale tra domanda e offerta, come lo stesso patron cagliaritano ha ammesso mercoledì sera.

Nuovo aggiornamento. Per questo bisognerà riaggiornarsi, trovare qualche nuova pedina che possa rompere l’impasse e chiudere definitivamente l’operazione. L’Inter non ha fretta, il calciatore vuole i nerazzurri e l’accordo è già stato trovato per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. La dirigenza meneghina non sembra preoccupata delle continue voci su possibili inserimenti di altri club. L’Inter dovrà presentarsi con delle contropartite nuove da aggiungere in allegato ai 25-30 milioni che offrirà come conguaglio economico al Cagliari.