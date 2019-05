© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini per far scendere il prezzo di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'Inter sta pensando a questa possibilità per provare a far abbassare la richiesta da 70 milioni di euro dei viola per il talento italiano.

Contropartita che piace - Già a gennaio la stessa società gigliata aveva chiesto informazioni per il centrocampista ex Atalanta e per questo la dirigenza del club milanese sa che il mediano sarebbe gradito al club viola.