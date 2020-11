Inter, ipotesi scambio Eriksen-Paredes con il PSG: Zhang però non vuole prestiti

Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen, ha parlato del suo futuro aprendo anche alla possibilità di partire a gennaio e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di un possibile scambio con il PSG con Leandro Paredes che arriverebbe a Milano dopo essere già stato cercato in passato dallo stesso club nerazzurro. Difficile lo scambio di prestiti, visto che Zhang è disposto a cedere i suoi giocatori solo a titolo definitivo (vedi Nainggolan) e per questo la trattativa dovrebbe essere impostata a titolo definitivo, sia per l'uno che per l'altro.