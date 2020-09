Inter, Kabak altro nome per la difesa in caso di partenza di Skriniar

Ozan Kabak è una delle opzioni che l'Inter sta considerando per rinforzare la propria difesa, in caso di addio a Milan Skriniar, per il quale continuano i contatti con il Tottenham: nel primo incontro in ogni caso, gli Spurs non sono arrivati alla richiesta di 60 milioni di euro fatta dall'Inter. Kabak, già vicino al Milan l'anno passato e ora allo Schalke 04, si aggiunge alla lista di potenziali obiettivi nerazzurri in caso di addio allo slovacco, anche se il capofila rimane Milenkovic della Fiorentina.