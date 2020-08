Inter, Kanté il primo obiettivo per il centrocampo: il Chelsea chiede almeno 50 milioni

N’Golo Kanté è il grande obiettivo di Antonio Conte per il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il centrocampista del Chelsea è il primo obiettivo per il centrocampo di Antonio Conte. Più indietro ci sono Tanguy Ndombelé e Thomas Partey. Per Kantè, si legge, servono circa 50 milioni di euro: per questo motivo Marotta dovrà prima pensare alle cessioni.