Inter, Keita: "Roma forte, ma vogliamo vincere a tutti i costi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima del big match di San Siro contro la Roma, Keita Baldé si sofferma per un breve commento ai microfoni di Rai Sport: "E' una partita importante, siamo verso la fine e tutti i punti fanno la differenza. La Roma è una squadra forte, lo dimostrano da anni. Noi siamo pronti per oggi, daremo tutto perché siamo l'Inter. Pronostico? Basta che vinciamo, vogliamo la vittoria a tutti i costi ed usciremo in campo per vincere".