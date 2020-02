vedi letture

Inter, Kumbulla primo obiettivo per la difesa: sul piatto i cartellini di Dimarco e Salcedo

L'Inter è pronta a giocarsi tutte le sue carte per Marash Kumbulla, forte difensore dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la concorrenza non manca: in Italia ci sono Napoli, Lazio e Fiorentina, in europa Lipsia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Everton e Chelsea. L’Hellas vuole vendere il suo gioiello solo per contanti e non è interessato a contropartite tecniche, ma, se il prezzo davvero si avvicinerà a quota 30 milioni, è possibile che qualcosa cambi. L’Inter può mettere sul tavolo il cartellino di Dimarco, che fino al 30 giugno rimarrà alla corte gialloblù, ed eventualmente quello di Salcedo (già in Veneto).