© foto di FOTO PHOTOVIEWS

La vittoria, rotonda e indiscutibile, ottenuta in coppa Italia contro il Benevento ha riaperto all’Inter la strada di una stagione importante per il processo di crescita del progetto nerazzurro. La sanguinosa esclusione dalla Champions deve lasciare spazio al processo di crescita al quale Spalletti sta lavorando, e che non può prescindere dalle qualità di Lautaro Martinez. Anche in Coppa Italia il Toro ha palesato le sue qualità realizzative mettendo la firma su una vittoria mai messa in discussione ed innalzando la sua media realizzativa alla prima esperienza nel calcio di casa nostra. In una sessione di mercato sulla difensiva, che l’Inter dovrà vivere pensando principalmente al futuro anteriore ed ai rinnovi di contratto più importanti, è probabile che proprio l’esplosione del talento ex Racing di Avellaneda possa rappresentare l’acquisto più prezioso per Spalletti in vista dello sprint finale.