Inter, l'argentino Montiel obiettivo importante per la fascia destra

Gonzalo Montiel obiettivo importante per l'Inter in vista della prossima estate: secondo TNT Sports il laterale argentino del River Plate è entrato nelle mire del Valencia da circa un anno, ma anche i nerazzurri lo seguirebbero in vista del rinnovamento della rosa che Suning ha in mente per l'estate. Javier Zanetti conta rapporti eccellenti in Argentina e potrebbe essere l'arma giusta per far pendere l'ago della bilancia in favore del club italiano.