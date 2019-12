© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Olivier Giroud del Chelsea, obiettivo di mercato dell'Inter. Il prezzo è di 5 milioni di euro circa, vista la scadenza di contratto coi Blues con cui peraltro è anche in rottura. L'assalto è pronto, deve prima partire Matteo Politano che ha estimatori in Serie A. C'è però da lavorare sull'ingaggio, visto che Giroud guadagna 8 milioni di euro ma la volontà di andare via per un posto a Euro 2020 è forte.