Roma, Renato Sanches non rimarrà nella Capitale. Tornerà al PSG, poi nuovo prestito

Renato Sanches tornerà al Paris Saint Germain al termine della stagione. Il centrocampista portoghese ha disputato 12 partite in stagione, per un totale di 261 minuti. Un po' poco per pensare che i giallorossi possano puntare su di lui anche nell'anno prossimo. Anche perché il suo approdo era stato voluto fortemente dall'ex general manager, Tiago Pinto, di concerto con il tecnico José Mourinho.

Difficile pensare che Renato Sanches possa poi rimanere al Paris Saint Germain, club con cui ha un contratto fino al 30 giugno del 2027. Probabile un nuovo prestito, magari in Portogallo, per cercare di tornare a essere il centrocampista che aveva fatto innamorare anche il Bayern Monaco in tempi non sospetti.