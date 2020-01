Inter, l'ultima idea è prendere Nandez e lasciare Nainggolan a Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarebbe necessaria una ipervalutazione dell'uruguaiano, ma l'idea in casa Inter si fa sempre più concreta: prendere Nahitan Nandez, che ha problemi di diritti d'immagine a Cagliari, e lasciare in Sardegna Radja Nainggolan. Il Corriere dello Sport chiarisce che per i nerazzurri il belga è un capitolo chiuso, non ci saranno nuove possibilità per lui, da qui l'idea di lasciarlo in rossoblù, dove sta benissimo, e garantire a Conte un rinforzo importante per il centrocampo.