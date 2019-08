© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Ballo degli esterni vede anche l’Inter tra le protagoniste. Oltre alla questione Sanchez che sta tenendo banco nel corso dell’ultima settimana, l’obiettivo designato per i nerazzurri è la ricerca di un esterno sinistro che sostituisca il partente Dalbert nello scacchiere di Antonio Conte. Come noto il prescelto dovrebbe essere Cristiano Biraghi, con il quale l’Inter ha già un accordo, mentre ancora manca quello tra le due società. A questo proposito la novità più rilevante è legata al possibile reinserimento dello stesso Dalbert nella trattativa, anche perché il Nizza potrebbe scegliere di perseguire altre strade per quella posizione di campo come quella legata al diciannovenne Nsoki. Ed allora quella di oggi potrebbe risultare come una giornata potenzialmente decisiva per imbastire uno scambio di prestiti con annesse possibilità di riscatto in grado di risolvere le necessità di entrambe le squadre.